Kars'ta Kangal Koyun Besiciliği Başarıyla Gelişti

25.01.2026 11:22
Aytekin Demirkaya, devlet desteğiyle Kangal ırkı koyun sayısını 100'den 700'e çıkardı.

Kars'ta devlet desteğiyle Kangal akkaraman ırkı 100 koyun alan besici, "burada bunu yapamayacaksınız, başaramayacaksınız" sözlerine aldırış etmeden sürüsünü 6 kat büyüttü.

Merkeze bağlı Ani köyünde yaşayan Aytekin Demirkaya (45), üretime katkıda bulunmak için Valilik, Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"nden faydalanıp 2 yıl önce 100 Kangal akkaraman ırkı koyun aldı.

Köy sakinleri ve çevresindeki vatandaşların Kars'ta bu ırk pek beslenmediği için "burada bunu yapamayacaksınız, başaramayacaksınız" sözlerine aldırış etmeyen Demirkaya, 100 koyuna gözü gibi bakmaya başladı.

Koyunlarla ilgili araştırma yapan, daha sonra Sivas'a gidip hayvanların yayılımı ile beslenmesini yerinde gören Demirkaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle sürüsünü büyüttü.

Daha önce büyükbaş hayvancılık yapan Demirkaya, proje sayesinde başladığı küçükbaş besiciliğiyle Kangal akkaraman ırkı sürüsünü 700 başın üzerine çıkarttı.

Besici Aytekin Demirkaya, AA muhabirine, projeden aldıkları destekle hayvanın birinci kalite ırkını temin ederek Kars'a getirdiklerini söyledi.

Biraz pahalı ve maliyetli bir hayvan ırkı olmasına rağmen verimin iyi olacağını, gelecekte Türkiye'de bu işi yapanların Kangal akkaraman cinsi koyuna yöneleceğini dile getiren Demirkaya, "Çoğu insan 'burada siz bunu yapamayacaksınız, başaramayacaksınız' diye baktı ama biz bunu yaptık, başardık." dedi.

Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Demirkaya, şöyle devam etti:

"Biz bu işe aşık olduk, aşık olmazsan bu mesleği kimse yapamaz. Aile işletmesi olarak bu işi yaptık, başardık, tuttuk. Eğer istersen olmayacak hiçbir şey yok, yeter ki azim olsun, çaba gösterilsin. İl Müdürümüz Enver Aydın ve ekibinin çok büyük emekleri oldu."

"Yaklaşık 200 yetiştiricimizi bu destekten faydalandırdık"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Kars'ın 600 büyükbaş, 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu söyledi.

Geniş mera ve yayla alanlarıyla hayvancılığı daha ileri seviyelere taşımak ve üreticilerin daha verimli, daha kaliteli hayvancılık yapması için her türlü desteği Tarım ve Orman Bakanlığının verdiğini belirten Aydın, "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi ile Valiliğimiz koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle ilimizde yaklaşık 200 yetiştiricimizi bu destekten faydalandırdık ve bugüne kadar da yaklaşık 18 bin küçükbaş hayvanı çiftçimizle buluşturmuş olduk." dedi.

Aytekin Demirkaya'yı projeyle desteklediklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"2024'te bizden almış olduğu destekle başladığı hayvancılığı bu noktalara getirdi. Yaklaşık 100 küçükbaş Kangal ırkı küçükbaş hayvanla başladığı hayvancılığı bugün 700'lere kadar çıkarmış oldu, örnek bir işletme haline geldi. Süreç içerisinde biz hem kendisine teknik destek hem de hastalıklar yönüyle aşılanma gibi Bakanlığımızın diğer faaliyetleri konusunda sürekli destekte bulunmaya devam ediyoruz. Süreç içerisinde ihtiyaç duyduğu diğer hususlarda da inşallah kendisini desteklemekle devam edeceğiz."

Kaynak: AA

