Kars'ta kar nedeniyle yolda kalan 14 araç kurtarıldı - Son Dakika

Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 araç kurtarıldı.

Kentte dört gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, bazı araçlar kayma sonucu yoldan çıktı. Yukarı Damlapınar ve Akpınar grup köy yolunda araçların yolda kaldığı ihbar üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeden kurtarılan 14 araç güvenli bölgeye çekildi.

Öte yandan yoğun yağış nedeniyle kent genelinde 15 köy yolu daha ulaşıma kapandı ve ulaşım sağlanamayan yerleşim yeri sayısı 75'e yükseldi.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.