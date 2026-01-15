Kars'ın Selim ilçesinde damdaki karı temizlerken düşerek kolunu kıran çocuğu ekipler hastaneye ulaştırdı.
İlçeye bağlı Ortakale köyünde evinin damında kar küreyen 16 yaşındaki Boran K, dengesini kaybederek düştü.
Kolu kırılan Boran K'yi kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle yolu kapanan köye gidemedi. Özel idare ekipleri ambulansın sorunsuz şekilde hastaneye gidebilmesi için yolu ulaşıma açtı. Köye gelen sağlık ekipleri Boran K'yi Selim Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Kar Temizlerken Kolu Kırılan Çocuk Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?