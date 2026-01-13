Kars\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

Kars-Susuz kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ulaşıma kapatılan yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri güçlükle çalışmasını sürdürüyor.

Şehir merkezinde de etkili olan tipi nedeniyle bazı araçlar kara saplandı.

Ekipler araçların kurtarılması için çalışmasını sürdürüyor.