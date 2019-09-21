Kars'ta Karayolları yolları yapıyor, belediye bakıyor

Kars'ta şehir içi yollar Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce yapılıyor. 31 Mart seçimlerinden sonra göreve başlayan HDP'li belediyenin geçen süre içerisinde gözle görülür, elle tutulur bir şey yapmaması ise dikkat çekiyor.



Kars'ta 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapan milletvekili Ahmet Arslan, bakanlığı döneminde şehir içi yolları karayolları ağına aldırması bugün meyvelerini veriyor. Şehir içi yolların karayolları ağına alınmasıyla birlikte belediyenin yapması gereken, yol ve kaldırımları karayolları yapıyor.



Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce geçen yıl kaldırım ve sıcak asfaltı yapılan Faikbey Caddesi'nin asfaltının aşınmaz tabakası atılıyor. AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı. Faikbey Caddesi'de yürütülen çalımları yerinde görerek Karayolları 18. Bölge Müdürü Erhan Özkaya'dan ürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Finişere binen Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. D. Yunus Kılıç, asfalt attı. İşçilerle birlikte bir süre çalıştı.



AK Parti Milletvekilleri yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise belediye seçimlerinde yanlış tercih yaptıklarını belirterek yapılan çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.



"Belediyenin yapması gerekirken karayolları yapıyor"



31 Mart yerel seçimleri öncesinde verilen sözlerin bir kez daha yerine getirilmediğini ifade eden vatandaşlar, "Kars her dönem yaptığı yanlışın bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Bizlere çok vaatlerde bulundular. Ama seçilip koltuğa oturunca verilen sözleri unuttular. Biz her dönem yanlış yapıyoruz. Çalışan bizlerin işine gelmiyor. Çalışana destek vermiyoruz. Sonuç işte ortada, hizmet yok, bir iki caddeye atılan yama dışında, bu cadde Kars'ın en büyük caddesi yine bu caddeyi AK Partili belediye başkanı yapmıştı. Geçen 5 yılda kimse el vurmada karayolları iki kez yaptı. Karayolları olmasaydı bu yollar yapılmayacaktı. Allah razı olsun emeği geçenlerden, işte merkezi hükumetin nimetlerinden yararlanıyoruz" diye duygularını dile getirdiler.



Faikbey Caddesi'nin Kars'ın çok büyük trafik yükünü taşıdığını belirten Milletvekili Ahmet Arslan, "Sadece milletvekillerinin, il başkanının, karayolları bölge müdürünün iş yapması yetmez. Kars'lı hemşehrilerimizin de buna destek vermesi lazım. Kars daha iyi yerleri, daha iyi noktaları hak ediyor. O nokta da emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah biz daha güzel bir Kars bekliyoruz. Sadece karayolları marifetiyle yaptığımız işler değil, Turizm Bakanlığı'nın destekleri, birçok bakanlığının bu konuda destekleri var. Doğu Ekspresi, Turistik Doğu Ekspersi dahil bunlarla birlikte Kars'ın çehresi değişiyor, değişmeye devam edecek. İnşallah bizde bundan ziyadesiyle memnun olacağız" dedi.



AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Karayolları ağına alınan caddelerin asfaltlarının yapıldığını söyledi.



Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Yaptığımız yollar 5-10 sene altta problem olmadığı sürece, o da takdir edersiniz ki belediyenin yapması gereken işler. Onlar olmadığı sürece bu asfalt çok güzel olarak uzun yıllar hizmet edecek. Hakkımız var mı buna? Ziyadesiyle var. Bütün Karslının daha iyisine hakkı var. Sadece Kars ile kalmıyor dedik. Kars erişilmeyen, gidilmeyen bir şehir değil. Karslıdan çok her yaz buraya yabancı geliyor. Bunların bize şikayet ettikleri şey Kars'ın yollarıydı. Tozlu, topraklı, çakırlı, çukurlu, kirli, çamurdu. Bu yakışmıyor artık, şehre de yakışmıyordu. İnsanımıza da yakışmıyordu. Kars'ın özellikle yerelin ağır yükünü karayolları marifetiyle biz üzerimize aldık. ve her geçen gün birisini ekliyoruz. Fakat iyi tarafı şu, yapacağız, planladık falan zamanda demiyoruz. Yaptık, bitirdik, son 400 metre kaldı. Ona da hava şartları müsaade eder ise yaparak tamamlayacağız" diye konuştu.



AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ile beraberindekiler, daha sonra asfalt çalışmalarını yerinde gördü. Milletvekilleri finişere çıkarak asfalt attı. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı milletvekillerine teşekkür etti. - KARS