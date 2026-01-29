Kars'ta kayıp genç asansör boşluğunda ölü bulundu - Son Dakika
Kars'ta kayıp genç asansör boşluğunda ölü bulundu

29.01.2026 21:32
26 yaşındaki Savaş Güzel, arama çalışmalarının ardından asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.

Kars'ta iki gündür aranan genç, asansör boşluğunda ölü bulundu.

Kentte yaşayan Savaş Güzel'den (26) haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu.

Genci arama çalışmaları sürerken Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerindeki Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün güvenlik görevlileri, akşam üzeri binanın asansör boşluğundan gelen koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine binaya polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asansör boşluğunda yapılan incelemede ceset bulundu. Cesedin kayıp olarak aranan Savaş Güzel'e ait olduğu belirlendi.

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güzel'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Güzel'in cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralama suçundan hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Güzel'in, rutin imza işlemi için geldiği binada kapının açılması sonucu asansör boşluğuna düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın ardından asansör firmasından bir çalışan gözaltına alındı.

Kaynak: AA

