Kars'ta kış hüküm sürüyor...92 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kars'ta kış hüküm sürüyor...92 köy yolu ulaşıma kapandı

12.03.2022 12:10

Kars'ta kış hüküm sürüyor.

Kars'ta kış hüküm sürüyor...92 köy yolu ulaşıma kapandı

KARS - Kars'ta olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. Kentte tipiden dolayı 99 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlarda Mart ayında kışı doya doya doya yaşıyor. Sabah erken saatlerde işlerine gelen vatandaşlar, iş yerlerinin önünün karını kürüyor.

Kentte kar ve tipi ulaşıma da engel oluyor. Kent genelinde merkezde 15, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 17, Digor'da 14, Kağızman'da 15, Sarıkamış'ta 11, Selim'de 7 ve Susuz'da 10 olmak üzere toplam 92 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde çalışma başlatıldı.

Öte yandan kar yapışıyla birlikte Kars Vadisi bölgesinde beyaz ile birlikte kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Yeniden beyaz gelinliğini giyen Kars Kalesi, Havariler Kilisesi, Beylerbeyi Sarayı ve Evliya Camii havadan görüntülendi.

Kars'ta kış hüküm sürüyor...92 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta kış hüküm sürüyor...92 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta kış hüküm sürüyor...92 köy yolu ulaşıma kapandı

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Kars, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta kış hüküm sürüyor...92 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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