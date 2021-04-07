Kars'ta küçük çocuğun yaralı bulduğu atmaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde küçük çocuğun yaralı bulduğu atmaca, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Bir evin bahçesinde yaralı atmaca bulan 8 yaşındaki Sıraç Ali Genç, durumu yakınlarına bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı atmacayı Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldı.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefi Cengiz Koç, AA muhabirine, vatandaşların yaban hayvanları konusunda duyarlı olmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bugün minik Ali, yaralı bir atmaca görmüş ve kedilerin saldırısından kurtarmış. Daha sonra dedesine haber veriyor. Dedesi Ahmet bey bizi aradı. Biz de aldığımız yaralı atmacanın, veterinerler kontrolünde tedavisini yapıp tekrar doğaya salınımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Atmacayı bulan Sıraç Ali Genç de bahçede kedilerin kovaladığı bir atmacayı bulunca dedesine haber verdiğini anlatarak, "Dedem de görevlileri aradı ve gelip götürdüler." ifadesini kullandı.