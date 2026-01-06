Kars'ta Kurtlar Köpeği Parçaladı - Son Dakika
Kars'ta Kurtlar Köpeği Parçaladı

06.01.2026 16:22
Selim'de iki kurt, bir evin bahçesindeki köpeğe saldırdı. Olay güvenlik kamerasında kaydedildi.

Kars'ın Selim ilçesi merkezine inen iki kurdun, bir evin bahçesindeki köpeğe saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Aydın, yakınının cenazesi için Sarıkamış ilçesine gitti. Geceyi burada geçiren ve ertesi gün evine dönen Aydın, köpeğinin olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerasını inceleyen Aydın, bahçesine iki kurdun girdiğini ve burada bağlı olan köpeğini boğduklarını gördü.

Aydın, gazetecilere, "Kurtların geldiği gün Sarıkamış'ta cenazedeydim, orada kaldım. Sabah hayvanları kontrol için geldiğimde köpeğimin olmadığını fark ettim. Evin yanında köpeğin leşini gördüm. Burada çok fazla güvenlik kamerasına baktım kurtların köpeği parçaladığını gördüm." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, Güncel, Selim, Kars, Suç, Son Dakika

