Kars'ta Lokomotif Çarptı, 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Kars'ta Lokomotif Çarptı, 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kars\'ta Lokomotif Çarptı, 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
08.01.2026 22:05
Kars'ta hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kars merkez eski Kömür Tevzi mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Kars Tren garından manevra yapmak için ayrılan lokomotif, hemzemin geçitte bulunan bariyerlerin yanındaki 16 yaşındaki İ.C.Y.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lokomotifin çarpmasıyla yaralanan İ.C.Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası lokomotif durdurulurken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kars'ta Lokomotif Çarptı, 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Lokomotif Çarptı, 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
