Kars'ta Minibüs Devrildi: 7 Yaralı
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Sarıkamış ilçesinden Armutlu
köyüne giden Zeki Ateş
idaresindeki 36 AAD 529 plakalı minibüs Karapınar
köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan Hanım ve Sinem Ateş, Azad Yıldırım, Erkan Yılmaz, Nejdet Bulut ile Vasim Kaya yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:18 Kaynak: AA
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