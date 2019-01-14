Son Dakika Haberleri: Kars'ta Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

Kars'ta Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kars'ta Minibüs Devrildi: 7 Yaralı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sarıkamış ilçesinden Armutlu köyüne giden Zeki Ateş idaresindeki 36 AAD 529 plakalı minibüs Karapınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan Hanım ve Sinem Ateş, Azad Yıldırım, Erkan Yılmaz, Nejdet Bulut ile Vasim Kaya yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:18 Kaynak: AA

Sarıkamış, Kars, Güncel
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