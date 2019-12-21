Kars'ta öğrencilere "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında kışlık giysi yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta öğrencilere 'Kardeşim Üşümesin' projesi kapsamında kışlık giysi yardımı - Son Dakika

Kars'ta öğrencilere "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında kışlık giysi yardımı

6 saat önce

Kars'ta "Kardeşim Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 81 öğrenciye bot, mont, eldiven, bere ve atkı hediye edildi.

Kars'ta öğrencilere

Kars'ta "Kardeşim Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 81 öğrenciye bot, mont, eldiven, bere ve atkı hediye edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Şube Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, Uludağ Elektrik Şirketi (UEDAŞ), LİMAK Enerji ve Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi ile Site Telekom Call Center Services AŞ'nin destekleriyle, Cumhuriyet İlk ve Orta Okulundaki öğrencilere kışlık giysi yardımında bulunuldu.

UEDAŞ Genel Müdürü Fatih Danacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime çok önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilere çeşitli yardımlar yaptıklarını belirten Danacı, "7 yılda 7 bin öğrenciye kışlık giyecek yardımı yaptık. Yine bu yıl da Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Kars'ta çocuklara yardım gerçekleştirdik. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi içinde olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

LİMAK Enerji AŞ Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ise faaliyet gösterdikleri tüm illere çok kıymet verdiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinde eğitim alanına önem verdiklerini ifade eden Aytaç, öğrencilerin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Site Telekom Call Center Services AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun da projeyi Kars'ta gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Uzun zamandır bölgede buna benzer projeler icra ediyoruz ve sosyal sorumluluk noktasında üzerimize düşen sorumlukları yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Uludağ, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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