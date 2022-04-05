Kars'ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
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Kars'ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışmaları yeniden başladı

05.04.2022 10:44
Kars'ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışmaları yeniden başladı

Kars'ta karların hızla erimesi sonucu ev ve ahırların sular altında kaldığı Aydınlıkevler Mahallesi'nde, ekiplerin çalışmaları yeniden başladı.

Kars'ta karların hızla erimesi sonucu ev ve ahırların sular altında kaldığı Aydınlıkevler Mahallesi'nde, ekiplerin çalışmaları yeniden başladı.

Kent genelinde havaların aniden ısınması karların hızla erimesine yol açtı. Ortasından geçen su kanalı kar sularıyla dolup taşan Aydınlıkevler Mahallesi'nde, gece su basan çok sayıda ev ve ahırda tahliye çalışması yapıldı.

Çalışmaları yürüten Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişinin kurtarılması, bazı hayvanların da tahliye edilmesi sonrası çalışmalarına ara verdi.

Ekipler gece boyunca tedbirlerini sürdürürken, karların erimeye devam etmesi yüzünden suların yükselişini sürdürdüğü mahallede sabah saatlerinde iş makineleri desteğinde yeniden çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu çerçevede Sevki Sokak'taki bir ahırda mahsur kalan Sezgin Dağdelen'e ait yaklaşık 35 büyükbaş hayvanı kurtarmaya çalışıyor.

Hayvanların bir kısmını ahırdan çıkartarak güvenli alana alan ekipler, kalan inekleri kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.

Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, bazı vatandaşlar da kısmen su dolmasına rağmen ayrılmadıkları evlerinin çatılarında bekleyişlerini sürdürdü.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sabah saatlerinde mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

Ekiplerin mahalledeki su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kars'ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışmaları yeniden başladı
Kars'ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışmaları yeniden başladı
Kars'ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışmaları yeniden başladı
Kars'ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışmaları yeniden başladı

YORUMLAR
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Karların erimesinin ardından 15 ev ve bazı ahırları su bastı (2) Karların erimesinin ardından 15 ev ve bazı ahırları su bastı (2) VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu

Devlet Su İşleri, Kars, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika


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