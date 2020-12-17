Kars'ta tüp bayileri denetlendi - Son Dakika

Kars'ta tüp bayileri denetlendi

Kars'ta zabıta ekiplerince tüp satışı yapan işyerleri denetlendi.

Kars'ta zabıta ekiplerince tüp satışı yapan işyerleri denetlendi. Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüp satışı yapan işyerlerinde denetim yaptı. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu gereği işletme sahiplerine bilgi veren zabıta, işyerlerinde bir takım incelemelerde bulundu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde bakkallarda tüp satmanın yasak olduğuna bir kez daha dikkat çekerek, bu konuda tüp satışı yapan bayilere bakkallara tüp vermemeleri konusunda uyarıda bulundu. - KARS

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