Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
05.02.2026 12:01
Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalan 2 kişi tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik kent genelinde 11 ekip 33 polis ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 4 ev ve 1 iş yerinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 15,80 gram esrar, 5,01 gram bonzai, 1 adet şişe içerisinde bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 0,10 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. (35) ve F.K. (28) çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - KARS

Kaynak: İHA

Kars

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
SON DAKİKA: Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
