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Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı

06.12.2021 09:55

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Arpaçay'ın iki derin dar boğazının ortasında yer alan, 884-1045 yıllarında Bagratlılar, 1045-1064 yıllarında Bizanslılar tarafından yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Büyük Selçuklu Devleti'nin topraklarına katıldı.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Türklerin yanı sıra onlarca medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı. Tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı bir önem arz ediyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve bulunduğu alan itibarıyla yaklaşık 2 saate gezilebilen Ani'de, yerli ve yabancı turistlerin rahat dolaşabilmesi için elektrikli fayton hizmeti verilmeye başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hayata geçirilen projeyle ihaleyi kazanan firma, ilk etapta bir elektrikli faytonu hizmete sundu. Elektrikli fayton ile gezen turistler tarihi yapıların yanında durarak hem bilgi alıyor hem de fotoğraf çektiriyor. Turunu yaklaşık 30 dakikada tamamlayan elektrikli faytondan turistler ve vatandaşlar memnun kaldı.

Eskişehir'den gelen Birsen Keçeci, Kars'ı ve Ani'yi çok beğendiğini ifade ederek, "Sınır şehri olması çok güzel, ayrı bir atmosferi var. Ani'yi faytonla gezdim ayrı bir zevkti, hiç yorulmadan bütün tarihi eserleri gezebiliyorsunuz. Faytonun ilk müşterisi benim, çok şanslıyım." dedi.

Elif Taştekin de "Daha önce de Ani'ye geldim ancak elektrikli faytonla gezmek bizim için bir lüks oldu, çok iyi düşünüldü, mutluyuz. Güzel bir gezi oldu, daha önce yürüyorduk çok yorucu oluyordu, bu sefer daha rahat gezdik." diye konuştu.

Çiğdem Karalı da faytona binmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Fayton ihalesini alan Murat Şaki ise ihale ilanını görmesiyle başvuruda bulunduklarını ve ihalenin kendilerine kaldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Çok güzel bir hizmet oldu, gerçekten herkesin ihtiyacı vardı. Buraya aileler geliyor, yürüyemiyor ancak faytonla daha rahat gezinti olacak. Ani'de böyle hizmetlerin olması lazımdı, çok da iyi oldu. Faytona ilgi var, özellikle uzun mesafe yürümeyenler için çok güzel oldu, henüz fiyatını belirlemedik, ilerleyen günlerde bunu da düzenleyeceğiz."

Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı
Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi, Selçuklu Devleti, Fayton, Kars, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton hizmet vermeye başladı - Son Dakika


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