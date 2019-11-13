Kars'taki tarihi sığınakların turizme kazandırılması hedefleniyor

Osmanlı ile Rusya arasında 1853-1856 yıllarında yaşanan savaşta, Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan Büyük Yahni Dağı'ndaki sığınakların, gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılması planlanıyor.

Tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus savaşından önce 1853-1856 yıllarında iki devlet arasında gerçekleşen savaşta, Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan sığınaklar, Kars-Ani Örenyeri üzerinde bulunan ve Ermenistan'ı gören 2 bin 254 rakımlı Büyük Yahni Dağı'nda yer alıyor.

Sığınakların, açık hava müzesi ve yeni yürüyüş rotaları oluşturularak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığınakların savaş döneminde aktif olarak kullanıldığını belirterek, "1855 Kars Zaferi'nde kullanılmış olan sığınaklar, Ermenistan'ın bazı bölgelerine hakim, tepeden görüyor. Sığınaklar aynı zamanda havan mermilerinin atıldığı yerlerdir. İnşallah ilerleyen yıllarda burayı turizme kazandıracağız." dedi.

Doğanay, Kars'ın yeni rotalarını turizme kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Sığınakların bulunduğu alan büyük. Buranın bir kapısı daha var, orası kapalı. Eğer burası turizme kazandırılırsa o kapı da açılacak. Burası aynı zamanda bir şehitlik turizmi, açık hava müzesi şeklinde değerlendirerek Kars turizmine yeni rotalarla yeni ufuklar açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra tarih turizmi ve yürüyüş rotalarının da önemli olduğunu vurgulayan Doğanay, "1855 Kars Zaferi'nin en yoğun yaşandığı, manevi değeri olan Yahni Dağı'nı trekking turizmine kazandırmaya çalışıyoruz. Yahni Dağı, hem Şöregel bölgesi hem de Kars platosunu tepeden gören bir alan." ifadelerini kullandı.

Doğanay, Anadolu erenlerinden Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin, Hicri 429 tarihinde, Büyük Yahni Dağı'nda Bizanslılar ile savaşırken şehit olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rotaları düzenleyip inşallah en kısa zamanda burayı hem yürüyüşçülere açacağız hem de açık hava müzesi şeklinde düzenleyeceğiz. Buranın bir de manevi özelliği var, Ebu'l Hasan Harakani, burada Bizanslılar ile savaşırken yaralandıktan sonrada şehit düştü ve naaşı Kars'a taşındı. Onun için de buranın manevi havası var. Bu manevi havayı yaşatarak burayı da inşallah Kars turizmine kazandıracağız."

Kars Dağcılık Kulübü (KARSDAK) üyesi Kemalettin Özışık da Kars'ın tarihi yerlerinde yürüyüş rotaları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "KARSDAK olarak doğa sporlarına yönelik çalışmalarımız var. Tarihi özelliği olan yerleri turizme kazandırmayı düşünüyoruz, yeni rotaların peşindeyiz." dedi.