Kars Valisi Öksüz'den muharrem ayı ve Kerbela mesajı Açıklaması - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, muharrem ayının 10. günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öksüz, mesajında, muharrem ayının, İslam tarihinde önemli yeri olan bir zaman dilimini temsil ettiğini belirtti.

Muharrem ayının 10'uncu günü meydana gelen Kerbela'nın, tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan, asırlardır hiç dinmeyen büyük bir acı olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Bugün Kerbela denince yüreği yanan, Hazreti Hüseyin anılınca 'ah' çeken her Müslüman, Kerbela üzerine düşünmeli, Kerbela'nın felsefesini çok iyi analiz etmeli, doğru anlamalı ve dersler çıkarmalıdır. Kerbela Olayı'nın 1381'inci yıl dönümünde Hazreti Hüseyin efendimiz başta olmak üzere Kerbela şehitlerimizi ve cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."