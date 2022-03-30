Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu

30.03.2022 10:35
Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu

Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bina ve iş yeri çatılarında uzun buz sarkıtları meydana geldi.

Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bina ve iş yeri çatılarında uzun buz sarkıtları meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çatılarda buz kırma mesaisi yaptığı Kars'ta, belediye ekipleri de yol ve kaldırımları kardan temizliyor.

Sarıkamış ilçesinde ise çatılardaki buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Belediye ekipleri ilçe merkezinde, İl Özel İdaresi de kırsalda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde de binalarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar, tehlike oluşturan sarkıtları kendi imkanlarıyla temizledi.

Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu

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İtfaiye, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars ve Ardahan'daki bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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