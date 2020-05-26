Karsan'dan Portekiz'e elektrikli minibüs satışı - Son Dakika

Karsan'dan Portekiz'e elektrikli minibüs satışı

Karsan, Portekiz'in Coimbra şehri için düzenlenen toplu taşıma ihalesini kazandı, temmuz ayında 9 elektrikli minibüs Jest Electric ülkeye teslim edilecek.

Karsan'dan Portekiz'e elektrikli minibüs satışı, System.String[]

Karsan, Portekiz'in Coimbra şehri için düzenlenen toplu taşıma ihalesini kazandı, temmuz ayında 9 elektrikli minibüs Jest Electric ülkeye teslim edilecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale kapsamında Coimbra caddelerinde 9 Jest Electric hizmet verecek.

Temmuz ayında toplu ulaşım operatörüne teslim edilmesi planlanan araçların ardından kentte çalışan Jest Electric sayısı da 11'e yükselecek. Bu teslimatın ardından Portekiz 20 minibüsle Avrupa'daki en büyük Jest Electric filosuna sahip ülke konumuna gelmiş olacak.

En iyi elektrikli performansı Jest Electric'te

Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, kompakt boyutlarıyla dar sokaklardaki kıvraklığı ve tırmanma performansıyla Coimbra kentinin benimsediği bir araç olan Jest Electric, 6 metrelik alçak tabanıyla da yolcu dostu kimliğini ön plana çıkarıyor.

Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 kilometreye kadar menzil sunarak bu anlamda sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric'in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.

Karsan Otomotiv, Portekiz, Coimbra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 02:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karsan'dan Portekiz'e elektrikli minibüs satışı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı         
15:49
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok         
15:48
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek         
15:34
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 20:28:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karsan'dan Portekiz'e elektrikli minibüs satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]