Son Dakika Haberleri: Karsan, elektrikli araçlarıyla Busworld Europe’da
Son Dakika Ekonomi Karsan, elektrikli araçlarıyla Busworld Europe’da

Karsan, elektrikli araçlarıyla Busworld Europe’da

1 saat önce

Türkiye'nin yerli üreticisi Karsan, çağa ayak uyduran yenilikçi teknolojileriyle Busworld Europe'da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Karsan, elektrikli araçlarıyla Busworld Europe’da, System.String[]

Türkiye'nin yerli üreticisi Karsan, çağa ayak uyduran yenilikçi teknolojileriyle Busworld Europe'da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Karsan, 18-23 Ekim tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek uluslararası otobüs fuarı Busworld Europe'da elektrikli ürün gamını sergileyecek.

Karsan Otomotiv, Brüksel, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:31 
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