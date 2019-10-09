Karsan, elektrikli araçlarıyla Busworld Europe’da
1 saat önce
Türkiye'nin yerli üreticisi Karsan, çağa ayak uyduran yenilikçi teknolojileriyle Busworld Europe'da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin yerli üreticisi Karsan, çağa ayak uyduran yenilikçi teknolojileriyle Busworld Europe'da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Karsan, 18-23 Ekim tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek uluslararası otobüs fuarı Busworld Europe'da elektrikli ürün gamını sergileyecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:31
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