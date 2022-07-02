KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
Üye Girişi

KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

02.07.2022 23:22
KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

İZMİR'de, lastiği patlayınca orta refüjdeki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçen TIR'ı gören otomobil sürücüsü son anda manevra yapıp kurtuldu.

İZMİR'de, lastiği patlayınca orta refüjdeki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçen TIR'ı gören otomobil sürücüsü son anda manevra yapıp kurtuldu. O anlar ise otomobilin arkasından gelen bir başka otomobildeki araç kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, geçen perşembe günü Çevreyolu Osmangazi Viyadüğünde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova yönüne seyir halindeki demir yüklü TIR'ın ön lastiği patladı. Lastik patlaması sonucu TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen TIR'ı gören otomobil sürücüsü ise yaptığı manevra ile son anda kurtuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, başka otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. TIR'ın dorsesinden yola saçılan demirler bölgeye gelen ekipler tarafından toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu Karşı şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu Otomobil sürücüsünün karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan son anda kurtulması kamerada Otomobil sürücüsünün karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan son anda kurtulması kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 23:26:24. #1.13#
SON DAKİKA: KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement