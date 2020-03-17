Karşılıksız çekle firmaları milyonlarca TL dolandıran çeteye operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karşılıksız çekle firmaları milyonlarca TL dolandıran çeteye operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika

Karşılıksız çekle firmaları milyonlarca TL dolandıran çeteye operasyon: 18 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşılıksız çek vererek firmaları milyonlarca TL dolandıran çeteye yönelik operasyonda 18 kişi, polis ekipleri gözaltına alındı.

Karşılıksız çekle firmaları milyonlarca TL dolandıran çeteye operasyon: 18 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşılıksız çek vererek firmaları milyonlarca TL dolandıran çeteye yönelik operasyonda 18 kişi, polis ekipleri gözaltına alındı. Operasyonda dolandırıcılık yoluyla ele geçirdikleri belirlenen 4 milyon 200 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşılıksız çek vererek firmalardan malzeme lan ve daha sonra kayıplara karışan çete polis ekiplerine harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların kullandıkları yöntemle ilçede bulunan firmaları milyonlarca TL dolandırdığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde firmaları dolandıran çetenin 18 üyesinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından 12 Mart tarihinde Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


4 milyon 200 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi


Şahısların firmaları dolandırarak aldıkları malzemeleri sakladıkları 7 depoda da arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 milyon 200 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi. Gözaltın alınan şahıslar Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şahıslar burada yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:53 Kaynak: İHA
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