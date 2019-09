Karşınızda Yeni Defender

CARMEDYA.COM - Land Rover'ın efsanevi modeli Land Rover Defender, yeni jenerasyonu ile Frankfurt Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımını gerçekleştirdi.







42 derecelik bir eğimden inerek sahneye çıkan Yeni Defender, Land Rover'ın bugüne kadar ürettiği en kabiliyetli off-road modeli olarak dikkat çekiyor.



Gelişmiş arazi özellikleri ile geçmiş ruhuna sadık kalarak 21'inci yüzyılda macerayı yeniden tanımlayan Yeni Defender, kendine has köşeli tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni Defender, Defender 90 ve Defender 110 olmak üzere iki farklı gövde tipiyle tercih edilebiliyor. Defender 90, 6 kişiye kadar oturma kapasitesi sunabilirken, 110'da ise 5+2 oturma düzenine sahip bir iç mekan tercih edilebiliyor.



Yeni Defender, S, SE, HSE, First Edition ve Defender X olmak üzere 5 farklı donanım seçeneğine sahip olacak. Yeni Defender, dört farklı Aksesuar Paketi ile daha önce hiçbir Land Rover modelinde sunulmadığı kadar çok seçenek ile kişiselleştirebilecek. Explorer, Adventure, Country ve Urban paketlerinin her biri Defender kullanıcılarına kendi dünyalarına en uygun Defender'ı yaratma imkanı tanıyacak. Eşsiz özelliklere sahip First Edition modelleri, üretimin ilk yılı boyunca geçerli olacak.







Geçmişe Göz Kırpan Tasarım



Defender 110, ikinci sıra koltukların arkasında 1.075 litreye kadar olan ve ikinci sıra katlandığında ise 2.380 litreye kadar genişleyen bir yük alanıyla 5, 6 veya 5 + 2 oturma düzeni sunuyor. Dayanıklı kauçuk kaplı zemin, ömür boyu süren maceraların kirlerini önlemekle beraber kullanıcılarına daha temiz bir ortam sağlıyor.



Yeni bir mimari



İşlevsel bir tasarıma sahip D7x mimarisi, Land Rover'in ürettiği en sert gövde yapısını oluşturmak amacıyla hafif alüminyum monokok yapıya dayanıyor. Geleneksel kasa üstü tasarımlara göre üç kat daha sert olan ve Land Rover'ın Extreme Event Test prosedürlerine dayanacak şekilde tasarlanan yeni şasi, en yeni elektrikli güç aktarma organlarını desteklerken tamamen bağımsız hava veya helezon yaylı süspansiyon için mükemmel bir temel sağlıyor. Yeni Defender, dört tekerlekten çekiş sistemi ve iki vitesli otomatik şanzımanla birlikte sürücülerine merkezi diferansiyel ve opsiyonel Aktif Kilitleme Arka Diferansiyeli gibi üstün donanımlar sunuyor.







Her ortama uygun güç ve kontrol



Benzinli ve dizel motor seçenekleri, yeni Defender'ın her ortamda güçlü, kontrollü ve verimli olmasını sağlıyor. 4 silindirli benzinli motor ile P300 versiyonu ve 6 silindirli benzinli motor ile yarı hibrit teknolojisini birleştiren P400 versiyonu sunulan seçenekler arasında yer alıyor. Sürücüler, benzinliye alternatif olarak 4 silindirli dizel D200 versiyonu ve daha güçlü versiyonu D240 ile yakıt ekonomisi ön plana alarak seçimlerini yapabiliyorlar. Gelişmiş benzinli ve daha temiz dizel motor seçenekleri, Yeni Defender'ın her ortam için güç, kontrol ve verime sahip olmasını sağlarken, %100 elektrikli olarak ilerleme özelliği de bulunan şarj edilebilir hibrit elektrikli araç (PHEV) versiyonu da önümüzdeki yıldan itibaren motor seçenekleri arasındaki yerini alacak.



Arazide hassas ayarlar



Yeni Defender, dört tekerlekten çekişli, çift kavramalı otomatik şanzımanı, 3.720kg'lık maksimum yük çekebilme kapasitesi ve 300 kg'lık statik çatı yükü taşıyabilme kapasitesi ile segmentinde çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor. Defender ayrıca, sürücülerin yol koşullarına göre çok daha hassas ayarlar yapmasına imkan tanıyan "Yapılandırılabilir Terrain Response" özelliğini sunan ilk Land Rover modeli olarak da öne çıkıyor. Yeni Defender, 900 mm derinliğindeki su birikintilerinden rahatlıkla geçebiliyor. Yenilikçi mühendislik çözümleri ile aerodinamik performansı optimize eden yeni Defender 0.38Cd ile de sürtünme katsayısını olabildiğince düşük bir seviyeye getiriyor.







Yeni Defender her zaman güncel



Yeni Defender'ın son derece işlevsel olan kabin tasarımının en dikkat çeken kısmını ise yeni Pivi Pro bilgi eğlence sistemi oluşturuyor. Daha sezgisel ve kullanıcı dostu olarak tasarlanan yeni nesil dokunmatik ekran, sık kullanılan görevleri gerçekleştirmek için daha az girdi gerektirirken, her zaman açık tasarımı ve hassas tepkisi ile yepyeni bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Ayrıca, Uzaktan Güncelleme alabilen 14 ayrı modüle sahip, Over-The-Air teknolojisi, Defender müşterilerinin dünyanın neresinde olursa olsun her zaman en yeni yazılımlardan yararlanmalarını sağlıyor.