Karşıyaka Basketbol 83-81 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka Basketbol 83-81 Mağlup

Karşıyaka Basketbol 83-81 Mağlup
27.01.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Merkezefendi'ye son dakikada üstünlük sağlamasına rağmen 83-81 ile kaybetti.

Basketbol Süper Ligi maçında Merkezefendi ile karşılaşan Karşıyaka Basketbol, maçın son dakikalarına üstünlükle girmesine rağmen, Merkezefendi Basketbol'a 83-81 mağlup olarak ligdeki 13. yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka, 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Merkezefendi Basketbol'un konuğu oldu. Müsabakaya kötü başlayan İzmir temsilcisi, ilk periyodu 33-15 geride kapattı. İkinci ve üçüncü periyotlarda farkı 10 sayıya kadar indirmeyi başaran yeşil-kırmızılılar, son periyodun son dakikalarında ise 5 sayılık üstünlük yakaladı. Ancak bu avantajını koruyamayan Kaf-Kaf, parkeden 83-81'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 13. yenilgisini alan Karşıyaka, haftayı düşme hattında 15. sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan da mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk çeyrekte oynadıkları basketbolun kabul edilemez olduğunu aktaran Volkan; "Savunmada temas düzeyi, hücumda akıcılığı düşük bir oyun sonucu 18 sayı geri düştük. Ancak Özellikle 2. yarıdaki mücadelemiz ile geri dönmeyi ve en kritik dakikalara önde girmeyi başardık. Bu maç özelinde faul hakkımız varken yapmadığımız fauller ve bazı faul tercihlerimiz çok canımızı yaktı. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak kritik anları daha dikkatli oynamak zorundayız. Son 2 deplasman maçımızda da bir topla kaybetmek, emeklerimizin karşılığını alamamak bizi çok üzüyor. Maç içerisinde yaptığımız hatalara rağmen vazgeçmeyen takım karakterimiz ve kazanma İsteğimiz için oyuncularımıza teşekkür ediyorum, mücadeleye devam edeceğiz. Yolun sonunda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Basketbol, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Basketbol 83-81 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Deve kuşu trafiği altüst etti Deve kuşu trafiği altüst etti
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi ''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
“Hasretinle Yandı Gönlüm“ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı "Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı
İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

09:48
Nihat Kahveci 2-2’lik maç sonrası Sergen Yalçın’a verdi veriştirdi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi
09:32
Vay Netanyahu vay Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
08:36
Galatasaray’ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
08:02
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 10:02:29. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Basketbol 83-81 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.