Karşıyaka'da alkışlar Burak'a

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arhavispor galibiyetiyle zirve takibini sürdüren Karşıyaka'da 21 yaşındaki sol bek Burak Karapınar, sezon içinde kaptığı formayı bir daha bırakmadı. Kaf-Kaf'ta altyapıdan 2017-18 sezonunda profesyonel olup o sezon 1, 2018-19 sezonunda 8 maçta forma giyen Burak, geçen sezon ilk yarıda tek kupa maçında şans bulup devre arasında aynı mevkide Onur'la sözleşme yenilenince 68 Aksaray Belediyespor'a kiralık gönderildi.

Takımıyla 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan genç sol bek, bu sezon döndüğü yuvada ilk 3 hafta oyuna yedek kulübesinden dahil olduktan sonra Onur'un sakatlanmasıyla ilk 11'in bankosu oldu. Genç sol bek, Onur ve bu mevkide de oynayabilen Anıl ile Mustafa Değirmenci gibi alternatiflerin arasında 7 maç 11'de görev yaptı. İlk 3 haftanın bankosu olan takımın en tecrübelilerinden Onur ise sakatlığı geçtikten sonra 7 karşılaşmada hiç süre alamadı.