Karşıyaka'da Anlamlı Etkinlik: Üç Vatan Toprağı, Zübeyde Anne'nin Huzurunda Buluştu

11.11.2025 12:10
Büyük Önder Atatürk’ü anmak için Karşıyaka’ya gelen Silivri Motosiklet Grubu, 10 Kasım etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda anlamlı bir tören gerçekleştirdi. Grup üyeleri, Çanakkale Şehitliği’nden, Yunanistan Mayadağ’dan ve Langaza’dan (Uğurlu Köyü) getirdikleri toprakları Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte kabre sundu. Başkan Ünsal, “Atamızı ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz, bize bıraktıkları mirasın yılmaz bekçileriyiz” dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında anmak için Karşıyaka'ya gelen Silivri Motosiklet Grubu üyeleri, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Grup üyeleri, Çanakkale Şehitliği'nden, Yunanistan'daki Mayadağ ve Langaza köylerinden aldıkları toprakları Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte Zübeyde Hanım'ın kabrine sundu. Üç farklı vatan toprağının aynı anda buluştuğu törende; saygı, minnet ve Cumhuriyet ruhu bir kez daha Karşıyaka'da hayat buldu.

18 Mart Derneği ve Gelibolu Motosiklet Derneği tarafından Çanakkale Motosiklet Kulüpleri adına teslim edilen Çanakkale Şehitliği'nin toprağı, Silivri Motosiklet Grubu Başkanı Özkan Kandemir tarafından öpülerek Başkan Yıldız Ünsal'a teslim edildi. Ünsal da öperek teslim aldığı toprağı, Kandemir ve katılımcılar arasında bulunan askeri personellerle birlikte Zübeyde Hanım'ın kabrine bıraktı. Zübeyde Hanım'ın kabrinden alınan topraklar da grup üyelerinden Ali Altay'a teslim edildi. Altay, teslim aldığı toprağı Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evin bahçesine götürdü. Duygu dolu anların yaşandığı tören ile Çanakkale, Karşıyaka ve Selanik arasında simgesel bir buluşma gerçekleşti.

"Emanetinin bekçileriyiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İnanın yaşadığım duyguyu tarif edecek cümle bulamıyorum, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir andayız. Çanakkale'den, Langaza'dan, Mayadağ'dan gelen bu emanetler bize, bu vatanın hangi bedellerle var olduğunu ve geleceğe taşıyacağımız sorumluluğu bir kez daha hatırlatıyor. Vatanımız, Cumhuriyetimiz bize emanet, bizler de yılmaz bekçileriyiz; bu emaneti aynı kararlılıkla yaşatacağız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Silivri Motosiklet Grubu Başkanı Özkan Kandemir, "Dağlarında çiçek açtırmaya devam edeceğimiz İzmir'e gelmek bizim için çok önemli bir sürüştü. Zübeyde Annemizin huzurunda olduğumuz için mutluyuz, duygusalız. Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal'ın bir Cumhuriyet kadını olarak burada bizimle olması bizi ayrıca duygulandırdı. Baktığınızda bir avuç toprak var ama bu vatanın her bir evladı, o bir avuç toprak için gözünü kırpmadan canını verir. Bu vatana can feda" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zübeyde Hanım, Etkinlikler, Yunanistan, Motosiklet, Karşıyaka, 10 Kasım, Kültür, Tören, Son Dakika

