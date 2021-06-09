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Karşıyaka'da Büyükkarcı'nın yönetim listesi hazır - Son Dakika

Karşıyaka'da Büyükkarcı'nın yönetim listesi hazır

09.06.2021 11:53
Karşıyaka'da Büyükkarcı'nın yönetim listesi hazır, System.String[]

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, genel kurul öncesinde yönetim kurulu listesini hazırladı.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, genel kurul öncesinde yönetim kurulu listesini hazırladı. Büyükkarcı, başladıkları ancak bitiremedikleri projeler için göreve yeniden talip olduklarını söyleyerek, "Hedef stat ve tüm branşların altyapıları" dedi.

Yönetim kuruluyla birlikte 3.5 yıldır Karşıyaka Spor Kulübü başkanlık görevini yürüten Turgay Büyükkarcı, genel kurul öncesi yeni yönetim kurulu listesini hazırladı. Daha önce başkanlık için aday olacağını açıklayan Büyükkarcı, görev süresi boyunca kulübün önemli sorunlarını çözüme kavuşturdu. Futbol takımının, TFF 1. Lig'de yer aldığı dönemde forma giyen eski yabancı futbolculara olan borçları temizleyen, FIFA'dan gelecek 36 puan silme cezası ve amatör kümeye düşürülme tehlikesini ortandan kaldıran Büyükkarcı ve yönetimi, 3 yılda 9 dosya ile FIFA'daki tüm dosyaları kapattı.

Pınar Karşıyaka eski günlerine döndü

Takımın temel kadrosunu koruyan ve taraftarlarına iki kez play-off'a kalma heyecanı yaşatan Büyükkarcı ve yönetimi, basketbolda da eski günleri tekrarladı. 3 kez üst üste play-off'a kalamayarak karanlık bir döneme giren Pınar Karşıyaka'yı yeniden eski başarılı günlerine döndüren Büyükkarcı yönetimi, Ufuk Sarıca ile çıktığı yolda önemli adımlar attı. Avrupa'da 2019-2020 sezonunda Final Four'a yükselen Pınar Karşıyaka, pandemi nedeniyle muhtemel şampiyonluğu kaçırdı. Sona eren sezonda ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Pınar KSK, tüm Türkiye'ye büyük bir heyecan yaşattı. Taraftarından yoksun mücadele eden Kaf-Kaf, ciddi hasılat gelirinden yoksun başladığı son sezonda play-off yarı finalinde boy gösterdi. Mayıs ayında üst üste 22 günde 11 maça çıkan Pınar Karşıyaka, gösterdiği performansla sezonu 3. sırada noktaladı.

"Hedef stat ve tüm branşların altyapıları"

Voleybolda altyapıdan yetişen oyuncularla 3 yıl boyunca hep zirve yarışı veren Karşıyaka Spor Kulübü, play-off heyecanı yaşadı. Şube yönetiminin de gayretiyle pandemiye rağmen altyapıya ilginin her geçen gün artması sağlandı. 3.5 yılı dolu dolu geçirdiklerini, ancak yarım kalan işlerini tamamlamak için göreve yönetimiyle yeniden aday olduklarını belirten Büyükkarcı, "Zor şartlarda aldığımız bayrağı 'Nasıl daha yukarıya taşırız' diye çabaladık. Kutsal görevi yerine getirmek için çok mesai harcadık. Yeni yönetim kurulumuzla genel kurulda yeniden kongre üyelerinin karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Başladığımız ancak sonuçlandıramadığımız projelerimiz için göreve yeniden talibiz. Hedef stat ve tüm branşların altyapıları" dedi. - İZMİR

Karşıyaka'da Büyükkarcı'nın yönetim listesi hazır

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Play Off, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Büyükkarcı'nın yönetim listesi hazır - Son Dakika Spor


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