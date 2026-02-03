Karşıyaka\'da Stoper Gelişmeleri

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ara transfer döneminde 7 oyuncuyla yollarını ayırıp 3'ü amatör ligden 5 takviye yapan Karşıyaka stoper transferini bitirmek üzere. Karşıyaka, ara transfer döneminin bitimine 3 gün kala Mazıdağ Fosfatspor'dan 29 yaşındaki İlyas Ural ve Karacabey Belediyespor'dan 31 yaşındaki Kadir Turhan'la görüşüyor. Kariyerinde Batman Petrolspor, Çankaya SK, Karaman FK, Nevşehir Belediyesi ve Mardin 1969 Spor kulüplerinde de oynayan, 2022'de Batman Petrol, geçen sezon Mardin 1969'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan İlyas'ın imzaya yakın olduğu öğrenildi. Oyuncunun İzmir'e gelmesi bekleniyor. Kadir Turhan da Yeşil Bursa, Isparta 32 Spor, İnegölspor, İskenderunspor, Batman Petrolspor, Gölcükspor ve Karacabey Belediyespor'da forma giydi. Bu sezon 14 maçta forma giyen Kadir, 2 gol atıp 1 asist yaptı. Devre arasında transfer yasağını kaldıran Kaf-Kaf, stoper transferini eski futbolcularına olan borçları nedeniyle yeni bir yasak gelmeden sonuçlandırmayı istiyor.

HAMZA ELDE KALDI

Karşıyaka'nın Ömer Faruk ve Yasin'in hak mahrumiyeti cezalarının bitmesi sonrası yollarını ayırma kararı aldığı golcü Hamza henüz kulüp bulamadı. Sezon başında takımın en yüksek ücretli ismi olarak transfer edilip ilk yarıda Yasin bahis cezası alana kadar uzun süre yedek kalan 29 yaşındaki golcünün Altınordu ve Karacabey Belediyespor'la görüştüğü öğrenildi. Yönetim, Kaf-Kaf'a transfer olurken Eski Başkan Azat Yeşil'den ev ve peşinat alan Hamza'dan bonservis getirmesini bekliyor. Devre arasında kadrodan elenen Hamza ilk yarıda yeşil-kırmızılı formayla 12 maçta 2 gol atmıştı.