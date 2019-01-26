Karşıyaka'da Yarıyıl Coşkusu
47 dakika önce
Alanında Türkiye'de ilk olan ve büyük ilgi gören Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, yarıyıl tatilinde de çocukları renkli etkinliklerle buluşturuyor.
Etkileşimli hikaye, dino, boyaların renkli dünyası, kilim ve kelebeğin başkalaşımı başlıklı atölyelere katılan çocuklar, hem öğrenme hem de eğlenme imkanı buluyor.
ÜCRETSİZ TİYATRO OYUNLARI
Karşıyaka Belediyesi ayrıca, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için ücretsiz tiyatro gösterimleri düzenliyor. 21 Ocak'ta başlayan gösterimler; 29 Ocak saat 11.00 ve 14.30'da Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde 'Sağlıksız Kral' oyunu ile devam edecek. 31 Ocak'ta Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde 'Uzun Kuyruk', 1 Şubat'ta Çarşı Kültür Merkezi'nde 'Çizmeli Kedi ve Sihirli Şarkı', aynı saatlerde perde açacak.
EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Düzenlediğimiz etkinliklerle; öğrenim yaşamlarında zorlu bir dönemi daha geride bırakan çocuklarımızı ödüllendirmek, verimli bir tatil geçirmelerini sağlamak istedik. Bilim, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan Evrensel Çocuk Müzemize ve kültür merkezlerimizdeki ücretsiz oyunlarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:30 Kaynak: Bültenler
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