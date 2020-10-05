Karşıyaka'dan 8 yıl sonra en iyi start - Son Dakika

Karşıyaka'dan 8 yıl sonra en iyi start

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda geriye düştüğü maçta Gölcükspor'u yıldızları Doğukan ve Hakan Kuş'un golleriyle 2-1 yenen Karşıyaka, 8 yıl sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Karşıyaka'dan 8 yıl sonra en iyi start, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda geriye düştüğü maçta Gölcükspor'u yıldızları Doğukan ve Hakan Kuş'un golleriyle 2-1 yenen Karşıyaka, 8 yıl sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı. Lige Isparta 32 Spor'u 2-1 yenip, Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Kaf-Kaf, Gölcük galibiyetiyle 3 haftada namağlup 7 puana ulaştı. Karşıyaka, son olarak 2012-2013 sezonunda TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla geçip daha sonra ilk haftalarda hiç bu puana ulaşamadı.

İzmir temsilcisi 1'inci Lig'de 2013-2014, 2014-2015 ve lige mendil salladığı 2015-2016'da, 2'inci Lig'den düştüğü 2017-2018'de ve 3'üncü Lig'de Play-Off oynadığı 2018-2019 sezonunda ilk 3 haftada 4 puan topladı. Karşıyaka, 2016-2017'de 2'nci Lig'de yine Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde 3 haftada 6 puan alıp, Play-Off finali oynadığı geçen sezon ilk 270 dakikayı 1 puanla geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak 21 yıl önce 1999-2000 sezonunda ilk haftalarda 4'te 4 yaptı. Kaf-Kaf, Gölcük galibiyetiyle grubunda 9 puanlı lider Batman Petrolspor'un arkasında averajla üçüncü sıraya tırmandı.


- İzmir
Karşıyaka'dan 8 yıl sonra en iyi start

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan 8 yıl sonra en iyi start - Son Dakika Spor

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