Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın gözü zirvede
Son Dakika Spor Karşıyaka'nın gözü zirvede - Son Dakika Spor

Karşıyaka'nın gözü zirvede

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Cizrespor'u deplasmanda 2-0 yenerek 4'te 4 yapan Karşıyaka, hedef büyüttü.

Karşıyaka'nın gözü zirvede, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Cizrespor'u deplasmanda 2-0 yenerek 4'te 4 yapan Karşıyaka, hedef büyüttü. Teknik direktör Soner Tolungüç, Cizrespor galibiyetinin çok önemli olduğunu vurguladı. Hem oyunsal hem de futbolcuların gelişimi anlamında çok sıkı çalıştıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Biz olaya maç maç bakıyoruz. Takım şu ana kadar hep disiplinli çalıştı. Bu ligde Karşıyaka'ya yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Hedefimiz daha da büyüyecek. Biz her zaman amacımızı üst sıralar olarak belirlemiştik. Ancak bu da yeterli olmayacak, beklentilerimiz büyük. Zirve yarışında var olacağız ve en üst noktayı hedefleyeceğiz" dedi. Tolungüç oyuncularını da tebrik ederek, "Oynayan, oynayamayan herkes forma rekabetinin içinde yer alıyor. Hazır olacağız. Ayrıca altyapımızdan gelecek gençlerimizle havuzumuzu genişleteceğiz" diye konuştu. Kaf-Kaf bu hafta evinde Ege derbisinde Turgutluspor'u misafir edecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Cizrespor, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ömer Bayram iddialı konuştu: Sahada basmadık yer bırakmayacağız
Terim açıkladı! Ryan Babel, Club Brugge maçında forma giyemeyecek Arda Turan ev sahibiyle mahkemelik oluyor! Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:40:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'nın gözü zirvede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]