Karşıyaka Yeni Sezona Hazır

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk yarışının güçlü adayı Karşıyaka sezonun ikinci yarısına yarın Afyonspor deplasmanında başlayacak. Afyon Zafer Stadı'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Afyon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği statta deplasman tribününde koltuk olmadığı gerekçesiyle konuk Karşıyaka taraftarları maçı tribünden izleyemeyecek. Kaf-Kaf'ta bahis soruşturmasında aldıkları 45 günlük hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayan yıldız golcü Yasin, kaleci Tunay, sağ bek Harun ve stoper Hıdır bu maçla yeşil sahalara dönecek.

İKİ TRANSFER DAHA

Karşıyaka ara transfer döneminde 2 takviye daha yaptı. Yeşil-kırmızılılar Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi Samandağspor'dan orta saha oyuncusu Yusuf Gassan Karasu (23) ve orta saha oyuncusu Hüseyin Gündüz'le (24) sözleşme imzaladı. Karşıyaka, ara transferde sol bek Cumali Turhan'dan sonra BAL'dan üçüncü transferini yapmış oldu. Yeşil-kırmızılılar ayrıca Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı kiralamıştı. Transfer yasağını kaldıran İzmir ekibi bu oyuncuların lisanslarını çıkardı.

Devre arasında Muşspor'a satılan Ferdi'nin yanı sıra Namık Barış (Somaspor), Selahattin (Altınordu), Bayram (Tire 2021) ve Mehmet Güneş'in (Malatya Yeşilyurt) ayrıldığı Karşıyaka'da 600 bin euro bonservis bedeliyle Maribor'a satılacak olmasına rağmen sezon sonuna kadar takımda kalacak yıldız adayı Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı'nda olduğu için forma giyemeyecek. Grupta ilk yarıda 15 maçta 11 galibiyet alan Kaf-Kaf 36 puanla ikinci sırada yer alıyor.