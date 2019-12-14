Karslı çocuklar "can dostları" ile eğitim yuvalarını paylaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Karslı çocuklar 'can dostları' ile eğitim yuvalarını paylaşıyor - Son Dakika

Karslı çocuklar "can dostları" ile eğitim yuvalarını paylaşıyor

6 saat önce

Kars Can Dostları Derneği üyeleri, öğrencileri okullarında sokak hayvanlarıyla buluşturuyor.

Karslı çocuklar

Kars Can Dostları Derneği üyeleri, öğrencileri okullarında sokak hayvanlarıyla buluşturuyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte sokak hayvanlarının sahipsiz ve bakımsız kalmaması için çalışma yürüten dernek üyeleri, Kars Valiliği koordinesindeki İl Hayvan Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda proje başlattı.

Dernek üyeleri ilk olarak, kentte belirlenen okullara gidip öğrencilere yönelik eğitim programları düzenledi. Daha önce bakımı ve aşıları yapılmış sokak hayvanlarının da götürüldüğü eğitimlere, çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Eğitim sonrası, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan proje kapsamında okullara kedi ve köpekleri de sahiplendiren dernek üyeleri, bu şekilde hem öğrencilerin bilinçlenmesini hem de hayvanların korunmasını hedefliyor.

"Can dostları" ile eğitim yuvalarını paylaşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, teneffüslerde sahiplendikleri sokak hayvanlarıyla oynayarak güzel vakit geçiriyor.

"Tüm okullara ulaşmak istiyoruz"

Kars Can Dostları Derneği Başkanı Berivan Buğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik artan şiddete karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Bu düşünceyle çalışma başlattıklarını anlatan Buğan, şöyle konuştu:

"Bu önleme 'Ağaç yaşken eğilir.' diyerek çocuklardan başladık. İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısına katılarak şehrimizde yaşanan tüm problemleri dile getirdik. Çocukları eğitmek istediğimizi ilettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın onayladığı projeler çerçevesinde çocuklarımıza seminerler düzenledik. Elimizden geldiğince tüm okullara ulaşarak tüm çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz."

Buğan, öğrencileri sokak hayvanları konusunda bilgilendirdiklerini belirterek, "Okullara talep doğrultusunda kedi veya köpekleri sahiplendiriyoruz. Bu sayede çocuklara, sokak hayvanlarıyla yaşayabileceklerini göstermiş oluyoruz. Onlar bizim yaşam alanlarımızda yaşamak zorunda, başka şansları yok." dedi.

Dernek üyelerinden Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Hale Şara da çocukların, eğitimler sayesinde köpeklere karşı korkularını yendiğini dile getirdi.

Şara, "Aşılı köpekler nasıl belli olur, bir köpek ne zaman ve neden saldırır, bunları çocuklara anlatıyoruz. Köpeğe zarar veren birini gördüklerinde ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Çocukları bilgilendirmeye çalışıyoruz ki yarın için umudumuz olsun." ifadelerini kullandı.

Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank'ın, Kılıçdaroğlu için kullandığı ifade CHP sıralarını ayaklandırdı
Meclis'te AK Parti ile CHP arasında 'şehit parası' kavgası Kars'ta yük treni ve otomobil çarpıştı: 3 kişi yaşamını yitirdi Piyasa değeri 500 bin TL olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haber
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Son Dakika Haber
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Son Dakika Haber
17:50 ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi - Son Dakika Haber
17:50 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Adana'daki festivale yasak" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Haber
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:19:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karslı çocuklar "can dostları" ile eğitim yuvalarını paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]