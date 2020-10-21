Karslıoğlu: "Torba yasa bizi rahatlatacak"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı (AKAMDER) Mustafa Karslıoğlu, "Mevcut pandemi sıkıntılarından dolayı bazı gelişmelerin kanunlaşacağı meclisteki torba yasa bizim sektörümüzü çok rahatlatacaktır" dedi.

Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Canbolat, İl Müdür Yardımcısı Hacı Osman Aycil ve Seyhan SGK Merkez Müdürü Davut Tutar AKAMDER'e ziyarette bulunarak iş, çalışma hayatındaki sektörü ilgilendiren sorunları ele aldı.

SGK İl Müdürü Bilal Canbolat, "SGK olarak inşaat sektörü ve müteahhitlerle yoğun bir iş yaşamımız var. Bu anlamda bazı aksaklıklarda söz konusu olabilmekte. Bu konuda birinci ağızdan sorun ve çözüm noktasında bir araya geldik. ve oldukça önemli gelişmeler sağladığımıza inanıyorum. Tüm halkımıza bir telefon kadar yakınız. Hizmetlerimiz insan yaşamını kolaylaştırma odaklı devamlı ve sınırsız olarak sürdürme gayreti içerindeyiz" dedi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Elbette bu ziyaret inanılmaz faydalı olmuştur. Çalışma hayatımızda sektör olarak iştigal konularımızın başında SGK öncelikli bir kurumdur. Sıkıntılarımız mevcut olup bunların giderilmesi konusunda SGK müdürümüzün yaklaşımıyla bunların çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Ayrıca bazı bürokratik engeller ve maddi konularda mevcut pandemi sıkıntılarından dolayı bazı gelişmelerin kanunlaşacak olan meclisteki torba yasa ile bizi sektörümüz çok rahatlayacaktır" diye konuştu. - ADANA