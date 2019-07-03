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Kartal'a Alman orta saha

2 saat önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby'yle ilgileniyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby'yle ilgileniyor. Hamburg'la olan sözleşmesi sona eren Holtby için temaslar sürüyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. 8 Temmuz tarihinde topbaşı yapacak olan siyah-beyazlılarda yönetim, bu tarihe kadar en az 2 ismi kadroya katmanın çalışmalarını yapıyor. Daha önce Khedira'nın gündeme geldiği Beşiktaş'ta, bu futbolcunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle başka isimlerle görüşmeler başladı. Kartal'ın gündemindeki son isim ise Hamburg'la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby. 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun bonservisi olmaması nedeniyle, Beşiktaş bu futbolcuyu uygun maliyetle kadroya katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Hamburg'la lig ve kupada toplam 31 maça çıkan Holtby, 5 gol atıp 6 da asist yapmıştı. Holtby, 3 kez de Almanya Milli Takımı'nın formasını giydi. Alman futbolcu, 2015 yılında Tottenham'dan Hamburg'a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Ali Adnan'la görüşme yapıldı

Sol bek arayışları içinde olan siyah-beyazlılar, daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan için de kulübü Udinese'ye teklif götürdü. Devre arasında ABD ekiplerinden Vancouver'a kiralık olarak giden Ali Adnan'nın İtalyan ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Son dönemde bu futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Udinese, Ali Adnan'ı önce Atalanta'ya, ardından da Vancouver'a kiralık olarak göndermişti. 25 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak isteyen Beşiktaş, Udinese'yle da pazarlıklara başladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:44 Kaynak: İHA
Spor
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