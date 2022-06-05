Kartal Belediyesi'nden Lgs Öncesi Öğrencilere Su İkramı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Lgs Öncesi Öğrencilere Su İkramı

05.06.2022 13:18
Kartal Belediyesi'nden Lgs Öncesi Öğrencilere Su İkramı

Kartal Belediyesi, bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı öncesi öğrencilere ve velilere su ikramında bulundu. Kurulan stantlarda dağıtım yapan personel, öğrenci ve velilerin sınav heyecanına ortak oldu.

Kartal Belediyesi, bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı öncesi öğrencilere ve velilere su ikramında bulundu. Kurulan stantlarda dağıtım yapan personel, öğrenci ve velilerin sınav heyecanına ortak oldu.

Bir milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği sınav için Kartal Belediyesi çalışanları sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde hazır bulundu. Sınav için Kartal'da bulunan okullara gelenleri ilk karşılayanlar Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'nin saha çalışanları oldu. Bu önemli sınav öncesi okul önlerinde kurulan stantlarda öğrencilere başarı dilenirken, su ve ıslak mendil ikramında bulunuldu.

İyi bir lisede okuma umuduyla sınava giren adaylar ve velileri bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN YÜKSEL'DEN SINAV SÜRESİNCE SESSİZLİK ÇAĞRISI

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu önemli sınav öncesi sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak önemli bir konuya dikkat çekti. Başkan Yüksel, "LGS'ye girecek tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. 9: 30-11: 30 saatleri arasında sınav süresi boyunca okul çevrelerinde gürültü oluşturmamaya özen gösterelim." diyerek öğrencilere başarılar diledi.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Lgs Öncesi Öğrencilere Su İkramı - Son Dakika

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