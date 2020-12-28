Kartal'da 11 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi - Son Dakika

Kartal'da 11 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi

28.12.2020 11:38
Kartal'da 11 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi, System.String[]

Kartal Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartal Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, salgının başladığı ilk günden itibaren gece gündüz gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçede 11 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarına öncelik veren ve Mart ayından bu yana 11 milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte eden ekipler; hastaneleri, sağlık ocaklarını, eczaneleri, metro ve tren istasyonlarını, ATM'leri, ibadethaneleri, noter ve PTT şubeleri ile minibüs, taksi, park ve durakları virüslere karşı en etkin yöntemlerden olan nano gümüş iyon teknolojisi ile arındırıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte çalışmalarını artıran ekipler, lokasyonların dezenfekte çalışmasını tek sefere mahsus yapmaksızın düzenli bir şekilde tekrarlıyor.

15 KİŞİDEN OLUŞAN 5 EKİP YOĞUN KULLANIM ALANLARINI DEZENFEKTE EDİYOR

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek, muhtemel virüs riskinden Kartallıları uzak tutmayı amaçlayan Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfekte çalışmalarını 15 kişiden oluşan 5 ekip ile yürütüyor. Ekipler ayrıca Kartal'daki bütün sokaklarda yıkama ve temizlik çalışmalarına da düzenli olarak devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin açıklamasında "Dezenfekte çalışmalarımız, virüs salgınının gündeme geldiği ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor. Komşularımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için çalışma arkadaşlarım işlerinin başındalar, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerimize tekrar kavuşana kadar ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Kartal'da 11 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi
Kartal'da 11 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi
Kartal'da 11 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi, Koronavirüs, Metro, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da 11 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi - Son Dakika


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