Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İlkay DİKİCİ-İSTANBUL-DHA- KARTAL'da 3 katlı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alev alev yanan dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla çıkarken, daire kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, söndürme çalışmalarını film gibi izledi.

Yangın saat 09.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamını sardı. Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucu alevler tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

FİLM GİBİ İZLEDİLERÇevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp itfaiyenin söndürme çalışmalarını film gibi izledi. Polis ekiplerinin uyarıları sonrasında vatandaşlar uzaklaştı. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.