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Kartal'da esnaf odaları başkanları bir araya geldi - Son Dakika

Kartal'da esnaf odaları başkanları bir araya geldi

26.06.2021 09:30
Kartal'da esnaf odaları başkanları bir araya geldi, System.String[]

Kartal'da oda başkanlarının talepleri ve sorunlarının çözümü amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kartal'da oda başkanlarının talepleri ve sorunlarının çözümü amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Kartal'ın esnaf odaları başkanları ile bir araya geldi.

Oda başkanları toplantısına ayrıca Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Bakkallar, Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Erol Demirci, Kartal Kadın ve Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Adem Etirli, Kartal Kamyon, Kamyonet, Minibüs, Otobüs, Otomobil ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Fikret Çelik, Kartal Umum Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mete Boyraz, Kartal Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu adına Kasım Gümüşoğlu, İstanbul Mermerciler ve Granit İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aydın ile Fırın İş Sendikası Kartal Temsilcisi Yaşar Tüylüoğlu katıldı.

"ESNAFIMIZA YARDIMCI OLMAK ADINA İMKANLAR DAHİLİNDE NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Pandemi sürecindeki zorunlu kapanmaların ve kısıtlamaların esnafı ekonomik olarak derinden sarstığını dile getiren esnaf odaları başkanları, sürecin söz konusu olumsuz etkilerinin halen devam ettiğini de dile getirdi.

Salgın önlemleri nedeniyle esnafın ağır bir yükle karşılaştığını belirten Yüksel, sıkıntıların farkında olduklarını ve çözüm noktasında iş birliğine açık olduklarını belirtti. Esnafa pandemi sürecinde yardımcı olabilmek adına Kartal Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirdikleri hizmetlerden bahseden Başkan Gökhan Yüksel, salgın koşullarının devam ettiğini, ancak aşılama ile salgının ivme kaybetmesi sonucu esnafa yardımcı olabilmek adına imkanlar dahilinde ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

KARTAL ESNAFININ SEL VE SU BASKINI SORUNU GİDERİLDİ

Kartal'ın altyapı sorununu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde yoğun bir çalışma programı izleyerek çözdüklerini söyleyen Yüksel, bölge esnafının her yağmur sonrası yaşadığı mağduriyetin de böylece giderilmiş olduğunu dile getirdi.

Toplantının sonraki aşamasında Kartal Belediye Başkanı, meslek odaları başkanları ile temsilcilerinin aktardığı görüş ve önerileri dinleyerek notlar aldı. Toplantının sonunda esnaf odaları başkanları, salgın süresince vermiş oldukları destek ve yardımlar için Başkan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti.


Kartal'da esnaf odaları başkanları bir araya geldi
Kartal'da esnaf odaları başkanları bir araya geldi
Kartal'da esnaf odaları başkanları bir araya geldi
Kartal'da esnaf odaları başkanları bir araya geldi
Kartal'da esnaf odaları başkanları bir araya geldi

Gökhan Yüksel, Adem Uçar, İstanbul, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da esnaf odaları başkanları bir araya geldi - Son Dakika


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