Kartal'da kreş velilerine afet ve ilk yardım sertifikaları verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da kreş velilerine afet ve ilk yardım sertifikaları verildi - Son Dakika

Kartal'da kreş velilerine afet ve ilk yardım sertifikaları verildi

6 saat önce

15 kreşle bünyesinde en fazla kreş barındıran Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü, sahip olduğu sayı üstünlüğünü, çağdaş ve nitelikli eğitimlerin yanı sıra; koruyucu ve önleyici eğitim hizmetleriyle de desteklemeye devam ediyor.

Kartal'da kreş velilerine afet ve ilk yardım sertifikaları verildi, System.String[]

15 kreşle bünyesinde en fazla kreş barındıran Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü, sahip olduğu sayı üstünlüğünü, çağdaş ve nitelikli eğitimlerin yanı sıra; koruyucu ve önleyici eğitim hizmetleriyle de desteklemeye devam ediyor.


Bu hizmetler kapsamında Kartal'daki öğrenci ve öğretmenlere verdikleri eğitimlerle sosyal bilincin oluşması yönünde yoğun çalışmalarda bulunan Kartal Belediyesi, ilçede eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren tüm okullara verdiği Afet Bilinçlendirme ve İlkyardım eğitimlerine, bu kez kreş velilerini dahil etti.


Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Ekim ayında başlayan eğitimleri başarıyla tamamlayan veliler, Kartal Belediyesi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


2 ay boyunca Kartal Belediyesi'ne bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı Afet Parkı, Soğanlık Kültür Merkezi ve Yakacık Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitimlerin neticesinde sertifikalarına kavuşan velilere sertifikalarını, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve birim müdürleri takdim etti.


66 veli, uzmanlar tarafından verilen eğitimler kapsamında; temel afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere yönelik farkındalık, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, arama kurtarma cihazlarının kurulumu, tanıtılması ve enkazda kullanımına yönelik uygulamalar gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı bilgi aldı.


Velilere sertifikalarını takdim ettikten sonra bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen: "Böylesine önemli bir konuda duyarlı olan, elini taşın altına koyan tüm velilerimize ve katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in vizyonu ile koruyucu ve önleyici eğitimlerimiz tüm Kartallılarla buluşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
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