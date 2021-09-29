Üye Girişi
KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ - Son Dakika

KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ

29.09.2021 09:12

KARTAL'da motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e arkadan çarparak ağır yaralanmasına neden olan ve alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Ender Ocaklı (43) ifadesinde kazadan sonra rahatlamak için alkol aldığını söylediği öğrenildi.

KARTAL'da motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e arkadan çarparak ağır yaralanmasına neden olan ve alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Ender Ocaklı (43) ifadesinde kazadan sonra rahatlamak için alkol aldığını söylediği öğrenildi. Şen'in avukatı Özcan Alpaslan da şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Şen'in sağlık durumunun ağır olduğunu, tedavilere cevap vermediğini vurgulayan Alpaslan, şüphelinin de 164 promil alkollü çıktığını belirterek, Burada şüpheliye bu şekilde adli kontrol şartı verilmesi kamu vicdanı açısından olumlu bir yaklaşım değildir dedi.

Olay, 18 Eylül'de Kartal Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 END 32 plakalı otomobilin sürücüsü Ender Ocaklı, Kadıköy istikametinde

07 FZC 17 plakalı motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Şen ağır yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen Ender Ocaklı olay yerinden uzaklaşarak Gebze'ye gitti. Polis ekiplerince olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Ocaklı, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Ender Ocaklı'nın savcılık ifadesinde kaza sırasında alkollü olmadığını öne sürerek Eşimin aracıyla Kartal Sahil Yolu'nda seyir halindeyken ben sol şeritteydim. Önüm boştu, orta şeritte araçlar vardı. Motosiklet aniden önüme çıktı, muhtemelen sağ taraftan önüme geçti. Bu sırada motosikletin önünden 3 tane bayan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordular ancak geçemediler. Motosiklet sürücüsü, bayanları görünce aniden frene bastı, ben de frene bastım ancak refüjdeki sulama fıskiyeleri çalışıp yolu ıslattıkları için yol kayganlaşmıştı. Bu nedenle fren mesafesi uzadı. Ben de motosiklete arkadan istemeyerek çarpmak zorunda kaldım dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ OLAYDAN SONRA RAHATLAMAK AMACIYLA VİSKİ İÇTİM

Olaydan sonra yaralının yanına gittiğini, ambulans çağırdığını ve ambulansın yaralıyı hastaneye götürdüğünü söyleyen Ocaklı savcılık ifadesinin

devamında şunları söylediği öğrenildi Sonrasında taksiye bindim, taksi ile hastaneye yaralının yanına gitmeyi düşündüm. Ancak hastaneden yaralanın yakınları tarafından darp edileceğimi düşünerek hastaneye gitmedim. Gebze'ye gittim. Bu olaydan sonra korktum. Korktuğum için rahatlamak amacıyla viski içtim. Alkol muayenesi sonradan yapıldı. Bu nedenle alkol testinde kanımda alkol çıktı, kaza sırasında alkollü değildim. Arabada içki şişesi yoktu, su şişesi vardı. Ben sahil yolunda yaklaşık 70 km hızla seyir halindeydim. Olay sırasında telefonla konuşmuyordum, yoluma bakıyordum. Ancak motosiklet sürücüsü aniden yavaşlayınca, daha doğrusu durunca ben de aradaki takip mesafesi bırakmama rağmen çarptım.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli Ender Ocaklı'yı adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Ocaklı hakkında Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulayarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

164 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cengiz Şen'in avukatı Özcan Alpaslan, şüpheli Ender Ocaklı'nın kazadan sonra olay yerinden firar ettiğini ve sonrasında yakalandığını belirterek Alkol muayenesi yapılmış ve 164 promil alkollü olduğu tespit edilmiş. Daha sonra kendisi mahkemeye çıkarıldığında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş. Bundan sonraki aşamada biz mahkemenin vermiş olduğu adli kontrol kararına itirazlarımızı yaptık dedi.

Müvekkiline ait hastaneden alınan epikriz raporlarında Şen'in iyileşme şansının çok düşük gözüktüğünü de kaydeden Avukat Alpaslan, Yapılan tedaviye olumlu bir yanıt vermediği tespit edilerek, bu epikriz raporları savcılığa ve sorgu hakimliğine sunuldu. Hukuki süreç şu an savcılık tarafından özellikle müvekkilin kazaya ilişkin kusur yönünden bilirkişi raporu beklenmekte olup adli süreç ve tıbbi süreç şu anda beklemededir ifadelerini kullandı.

TUTUKLANARAK YARGI SÜRECENİNİN DEVAM ETTİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına itiraz ettiklerini yineleyen Alpaslan, şöyle devam etti Bize göre suç özellikle şüphelinin ehliyetinin olmaması ve alkollü olması, bize göre taksirle yaralamaya sebebiyet değildir. Bize göre hukuken olası kastla yapılan bir işlemdir. Bu nedenle bizim yargı aşamasında bu yönünden iddianamenin hazırlanması talebimiz olacaktır. Savcılık da raporu bekliyor, özellikle gelecek raporda kusur oranları tespit edilerek epikriz raporları da değerlendirilecek. Çünkü 5 tane epikriz raporu var ve müvekkilin iyileşme şansının çok düşük olduğu belirtiliyor. Bu nedenle biz özellikle şüphelinin tutuklanarak, yargı sürecinin devam ettirilmesini bekliyoruz.

KANUNA KARŞI HİLE YAPMA YOLUNU DA SEÇMİŞTİR

Müvekkilinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve tüm müdahalelere rağmen tedaviye olumlu bir tepki vermediğini de vurgulayan Alpaslan, Şu aşamada süreci bekliyoruz ve burada şüpheliye bu şekilde adli kontrol şartı verilmesi kamu vicdanı açısından olumlu bir yaklaşım değildir. Burada normal vatandaşların beklentileri de bu tür insanlara gerçekten yaptırım uygulanması. Çünkü daha önce ehliyeti büyük ihtimalle elinden alınmış ve yapılan işlemlerde ehliyetsiz bir şekilde araç kullanması ve verilen ifadesinde yanında bulunan bayanın özellikle araçtan inmeden şoför koltuğundan yolcu koltuğuna geçmeyi planlamış, yanındaki bayanı da sürücü olarak lanse etmeye çalışmış ama o ifadelerin hepsi belli. Yani bir noktada kanuna karşı hile yapma yolunu da seçmiştir diyebiliriz şeklinde konuştu. Kazadan sonraki otomobil ve motosikletteki hasarlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ
KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ
KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ
KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ

Motosiklet, Cengiz Şen, Otomobil, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lionel Messi, bu hallere de mi düşecekti? İşte dünyanın konuştuğu kare 09:17 Lionel Messi, bu hallere de mi düşecekti? İşte dünyanın konuştuğu kare Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi 09:09 Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar 09:05 ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar
ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden tokat gibi yanıt! Bir kelimenin altı çizildi 08:15 ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden tokat gibi yanıt! Bir kelimenin altı çizildi Dünya diken üstünde! Kuzey Kore'den yeni tip hipersonik füze denemesi 07:48 Dünya diken üstünde! Kuzey Kore'den yeni tip hipersonik füze denemesi Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı 07:18 Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı
İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu 03:16 İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak 01:04 Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak

Son Dakika Haberleri
09:11 Almanya'daki seçimlerde skandal olay! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar
09:10 Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler
09:09 Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi
07:52 İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi
07:51 Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı
07:34 Bekçilerden kaçmak isterken, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini bacağından vurdu
07:21 Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi
07:17 Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı
07:14 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi
07:12 İşte Benim Stilim'in fenomen yarışmacısı Ayşenur Balcı'nın son hali şaşkınlık yarattı! Tüm parasını estetiğe yatırmış
Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var         
09:31
Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler Ajax'ın hocası Hag'den, Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler         
09:11
Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor         
09:06
Suudi Arabistan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı Suudi Arabistan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı         
08:41
İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi         
07:53
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi         
07:21
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor         
20:54
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 09:39:10. #1.11#
SON DAKİKA: KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement