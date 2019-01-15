Son Dakika Haberleri: Kartal'da Rezidansta Alıkonulan Kadını Kurtarma Operasyonu (2)

Kartal'da Rezidansta Alıkonulan Kadını Kurtarma Operasyonu (2)

1 saat önce

KARTAL'da bir kadını rezidansta zorla alıkoyduğu ileri sürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Derviş D. polis operasyonuyla yakalandı.

Kartal'da Rezidansta Alıkonulan Kadını Kurtarma Operasyonu (2), System.String[]
KARTAL'da bir kadını rezidansta zorla alıkoyduğu ileri sürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Derviş D. polis operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, alıkonulan kadın kurtarılırken evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabıkalı kişinin kaldığı rezidansında bir kadını zorla tuttuğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Soğanlık'ta bulunan bir rezidansın 22'nci katına operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli Derviş D. yakalanarak gözaltına alınırken zorla tutulduğu ileri sürülen M.K. adlı kadın kurtarıldı. Rezidansta yapılan aramada, elbise dolabında özel bölmede gizlenmiş halde paketlenerek satışa hazır bin 100 gram skunk, 550 gram marihuana, 744 adet exstasy hap, 233 gram kokain, hassas terazi, 10 bin 600 lira ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Derviş D.'nin uyuşturucu madde satmak, tehdit, silahla yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali ve hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu tespit edildi. Şüphelinin benzer suçlardan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:55 Kaynak: DHA

Polis, Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu

Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ/PYD'den Tutuklandı Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:50:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Rezidansta Alıkonulan Kadını Kurtarma Operasyonu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]