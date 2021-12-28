Kartal'da yılbaşı öncesinde zincir marketler denetlendi - Son Dakika

Kartal Belediyesi, yılbaşı öncesinde zincir marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki zincir marketlere yönelik denetiminde, marketlerin reyonlarında bulunan temel gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını not ederek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Arada herhangi bir fiyat farkının bulunmaması ve fahiş fiyat uygulanmaması için yapılan çalışma sırasında alışverişte olan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın temizlikten temel gıdaya kadar ihtiyacı olan her ürünün fiyat denetlemesini gerçekleştirdik. Devamlı şekilde yaptığımız bu denetimleri yılbaşı nedeniyle daha yoğunlaştırarak devam ettiriyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda ise hemen Ticaret İl Müdürlüğüne aksaklıkları bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.