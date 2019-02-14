Kartal'daki Çöken Binaya İlişkin Soruşturma
1 saat önce
Kartal'da çöken 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Kartal
'da çöken 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt
Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA
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