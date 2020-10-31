Kartal: "Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz" - Son Dakika

Kartal: "Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz"

31.10.2020 16:42

- Kartal: "Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz" Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal: "İnşallah ikinci yarı yüzde 30 seyirci ile oynarız" "Hakemlerle ilgili kulüp başkanlarının yapmış olduğu açıklamalarda ceza verilmemesi ile ilgili çalışma...

- Kartal: "Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal:

"İnşallah ikinci yarı yüzde 30 seyirci ile oynarız"

"Hakemlerle ilgili kulüp başkanlarının yapmış olduğu açıklamalarda ceza verilmemesi ile ilgili çalışma yapıyoruz"

Federasyon kafanda tokmağı bekletir gibi gelene vuruyor, gidene vuruyor.

KARABÜK - Özellikle hakem yönetimlerine karşı verdiği tepkilerle kamuoyunun gündemine gelen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye'nin artık hakem yetiştiremediğini bu gidişle onu da yurt dışından ithal edeceklerini, ayrıca hakemlerle ilgili kulüp başkanlarının yapmış olduğu açıklamalarda ceza verilmemesi ile ilgili çalışma yaptıklarını da söyledi.

Çaykur Rizespor'un pilot takımı olan 2. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor'un da kulüp başkanlığını yapan Kartal, deplasmanda golsüz berabere biten Karabükspor - Etimesgut Belediyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç çıkışında gazetecilere maçı değerlendiren Kartal, yine hakeme tepki göstererek, "Zor bir yarıştasınız. Keşke biz alsak 3 puan daha iyi olurdu. Bir puan Karabük'e hiç yaramaz. Üç puan da yaramaz. Neticede yukarıları doğru giden bir Etimesgut Belediyespor vardı. Biraz önünü kesti ama hakem çok başarısız bir hakemdi. Böyle hakem olmaz. Bu hakemler her yerde, Süper Lig'de de aynı burada da aynı. Türkiye hakem yetiştiremiyor. Herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz" dedi.

"İnşallah ikinci yarı yüzde 30 seyirci ile oynarız diye düşünüyorum"

Amatör futbol takımlarının da lige başlamasını ve seyirci konusunun da çözülmesi gerektiğini ifade eden Kartal, "Bu hastalığın gidişatı nereye doğru gider hiç bilemiyoruz tabii ama bunlara alışmamız lazım. Hem amatör sporların başlaması lazım hem de seyirci konusunun çözülmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'da o konu ile ilgili çalışıyor. İnşallah ikinci yarı yüzde 30 seyirci ile oynarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Kulüp başkanlarına açıklamalardan ceza yememesi için çalışma yapıyoruz"

Çaykur Rizespor'da sıkıntı olmadığını ve takımın ligde iyi gittiğini de kaydeden Kartal, "Yarın böyle bir hakem düşerse yandık. İnşallah düzgün bir hakem düşer" ifadesinde bulundu. "Size verilen demeçlerde de ceza yiyor muyuz?" diyerek konuşmasına devam eden Rizepor başkanı Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ceza yemeye alıştık bir de. Federasyon kafanda tokmağı bekletir gibi gelene vuruyor, gidene vuruyor. Bunu da önleyeceğiz. İnşallah bir sonraki genel kurulda hakemlerle ilgili kulüp başkanlarının yapmış olduğu açıklamalarda ceza verilmemesi ile ilgili çalışma yapıyoruz. Bunu ilk defa açıklıyorum. Benim beklentim yok. Ben başkan olsam ne olur? olmasam ne olur? Ben iyi bir iş adamıyım. Benim beklentim olmadığı için rahat bir şekilde konuşuyorum. Hiç sıkıntı yok ama beklentisi olan başkanlar rahat konuşamıyor. Bende problem yok. Ben herkes için konuşurum. Yeter ki doğru olsun."

Kartal: Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz
Kartal: Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz
Kartal: Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz
Kartal: Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz

Çaykur Rizespor, Türkiye, Kartal, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal: 'Türkiye hakem yetiştiremiyor, herhalde yurt dışından onu da ithal edeceğiz' - Son Dakika Spor


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