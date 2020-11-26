Kartalkaya'da turizmciler umutlu - Son Dakika

Kartalkaya'da turizmciler umutlu

26.11.2020 08:24
Kartalkaya'da turizmciler umutlu, System.String[]

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da 14 Aralık'ta açılacak olan sezon öncesi otelciler, pandemi süreci nedeniyle kayak yapmak için yurt dışı yerine bölgenin tercih edilmesini bekliyor.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da 14 Aralık'ta açılacak olan sezon öncesi otelciler, pandemi süreci nedeniyle kayak yapmak için yurt dışı yerine bölgenin tercih edilmesini bekliyor. Turizmciler, son yılların en iyi kayak sezonunu geçirmeyi umut ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören kayak merkezi, geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kartalkaya, her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı birçok önemli ismi ağırlıyor. Kayak sezonunun 14 Aralık'ta başlayacağı Kartalkaya'da ilk kez pandemi süreci geçirecek olan otelciler, yeni kayak sezonundan umutlu. Otel işletmecileri, pandemi süreci nedeniyle, kayak yapmak için yurt dışı yerine Kartalkaya'nın tercih edilmesini bekliyor.

'BU SENE ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA İYİ OLACAK'Türkiye Otelciler Federasyonu Batı Karadeniz Bölgesi Temsilcisi ve Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı olan, aynı zamanda da Kartalkaya'da otel işleten Halit Ergül bu kayak sezonunda diğer sezonlara göre daha fazla ilgi beklediklerini söyledi. Ergül, Kartalkaya'nın üst gelir grubuna hitap ettiğini belirterek, "Bu sene pandemi sürecindeyiz ama yurt dışı çıkışları sıkıntılı olduğu için bu senenin öncekilerden daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz Kartalkaya'daki otelciler olarak her türlü hazırlığımızı yaptık. Açık büfeleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına en iyi uyulacak şekilde düzenledik. Zaten kayak sporu dışarıda yapıldığı için Covid-19 döneminde daha uygun bir spor, daha rahat bir tatil şekli. Türkiye'nin en güzel pistleri Kartalkaya'da. Onun için biraz daha üst gelir grubuna hitap ediyor. Fiyatlar da bununla orantılı olarak diğer kayak merkezlerine göre pahalı. Hizmette de yukarıda. Kalite ve fiyat birbirleriyle orantılı olarak gidiyor" dedi.'YURT DIŞINA GİDECEK ÜST GELİR GRUBUNU KARTALKAYA'YA ÇEKECEĞİZ' Daha önceki yıllarda yurt dışını tercih eden kayak severlerin bu sezon Kartalkaya'ya gelmesini beklediklerini söyleyen Halit Ergül, "Yurt dışına gidecek üst gelir grubundan kişileri Kartalkaya'ya çekeceğiz. Kesinlikle orada verilen otel hizmetinin fazlasını biz veriyoruz. Bu sene bizim için de bir fırsat olacak. Burayı denemeden yurt dışına gidenler bize gelecekler. Geldiklerinde de İsviçre'deki kayak merkezinden bizim bir farkımız olmadığını hatta hizmetin daha iyisinin bizim burada olduğunu görecek misafirlerimiz" diye konuştu.  'BİZİM İÇİN AVANTAJA DÖNÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'Kartalkaya'nın otelcilik hizmeti açısından İsviçre ve Avusturya'dan daha üstün olduğunu anlatan Ergül, şöyle konuştu:

"Bizim pist uzunluğumuz 50 kilometre civarında. Tabi ki biz pist olarak Avusturya ve İsviçre ile kıyaslayamayız. Ama bu 50 kilometre pist az bir pist değil. Profesyonel bir kayakçıya yetebilecek derecede bir pist. Avusturya ve İsviçre'de pistler sınırsız. Belki 500 kilometre pist vardır. Bizde otelcilik hizmetine gelindiğinde kat kat üstünüz. Çok daha iyi olduğumuzu iddia ediyoruz. İstanbul ve Ankara'ya çok yakınız. Ankara'dan gelen 1,5 saatte, İstanbul'dan gelen 2,5 saatte rahatlıkla gelebiliyor. Ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Bu da çok önemli bir faktör. Bu pandemi sürecinin bizim için avantaja dönüşeceğini düşünüyorum kesinlikle."


Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da turizmciler umutlu - Son Dakika


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