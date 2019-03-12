Kartallı Minikler Fun Street'te Doyasıya Eğlendi
41 dakika önce
Kartal Belediyesi, Başkan Altınok Öz'ün "Her Mahalleye 1 Kreş" sloganıyla Kartal'da sayısını 1'den 14'e çıkardığı kreşlerde, miniklerin eğitici ve öğretici bir alanda vakit geçirmesini sağlarken bir yandan da eğlenceye doyacakları etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Kartal Belediyesi
, Başkan Altınok Öz
'ün "Her Mahalleye 1 Kreş" sloganıyla Kartal'da sayısını 1'den 14'e çıkardığı kreşlerde, miniklerin eğitici ve öğretici bir alanda vakit geçirmesini sağlarken bir yandan da eğlenceye doyacakları etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi'ne bağlı Uğur Mumcu
kreşi, anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Fun Street adlı eğlence merkezi, çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi. Oyun parkında doyasıya eğlenen minikler için saatler su gibi aktı. Top havuzundan meslekler etkinliğine pek çok farklı bölümde eğlenen miniklere öğretmenleri de eşlik etti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:37 Kaynak: İHA
Fikret Orman'dan Güneş'e: Bu Takımın Sana İhtiyacı Var
Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Son Dakika! Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar
2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu