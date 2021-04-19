Kartepe Bağdat Caddesi'nde asfalt serimine başlandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe İlçesi'nde yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 4 bin 700 ton pilent miks temel serimi sonrası 2 bin 100 ton binder asfalt serimine başladı.

CADDE GENİŞLETİLDİ

Bin 300 metre uzunluğundaki Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdar Caddesi'nde imar sınırlarına göre genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 7 metre olan cadde genişliğini 15 metreye çıkardı. Caddede terasman ve pmt serimi çalışmaları sonrası asfalt serimine başlayan ekipler, toplu taşıma araçları ve ağır tonajlı araçların sıkça kullandığı caddeyi konforlu hale getiriyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI GÜZERGAHI

Kartepe Sarımeşe Mahallesi içinden geçerek Köseköy ve Çepni Mahallerini birbirine bağlayan bin 300 metrelik Bağdat Caddesi toplu taşıma araçları güzergahı olarak kullanılıyor. Cadde yapılan genişletme ve asfaltlama çalışmasıyla modern ve konforlu bir hale getirildi.