KARTEPE'DE BÜYÜKDERBENT TREN İSTASYONU YENİDEN HİZMETE AÇILDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Büyükderbent Tren İstasyonu, sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent Tren İstasyonu, 2019 yılında hattın yüksek hızlı tren için yenilenmesi ve sinyalizasyon çalışmaları yapılması amacıyla kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından istasyonun yeniden hizmete alınması için bugün tören düzenlendi. Törene TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu da telefon ile bağlandı.

Törende konuşan TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, "Sinyalizasyon çalışmalarımız vardı. Bu yüzden bir süre Büyükderbent istasyonumuzda bölgesel trenlerimizin duruşlarına ara vermiştik. Bu sinyal çalışmalarımızı tamamlayarak, bugün Adapazarı- İstanbul arasında sefer yapmakta olan Ada Ekspresi trenlerinin duruşuna başlıyoruz." dedi.

'BÖLGENİN ÖZELLİKLE KÜLTÜR VE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ'

Programa telefon ile bağlanarak katılımcılara hitap eden Bakan Karaismailoğlu ise, "Adapazarı-İstanbul seferi yapan Adapazarı bölgesel trenlerimiz bugünden itibaren Kocaeli Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent istasyonunda durarak yöre halkımıza hizmet vermeye başlıyor. İstasyonumuzun açılması ile birlikte aylık ortalama 8 bin yolcumuz bu hattan faydalanacak. Bu istasyonumuz ile bölgenin özellikle kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayacağız. Bakanlığımız olarak ülkemizin demiryolu ağını örmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız ile demiryollarımızı en çok yatırım yapılan ulaşım modu haline getirdik. Bölgemizin coğrafi konumunun sağladığı avantaj ile doğu-batı hattında İpek Demir Yolu orta koridoru üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider bir ülke konumuna geldik. Bu altyapıyı artırarak devam edeceğiz. Kısa vadede 12 bin 800 kilometre olan demiryolu ağımızı, 14 bin 550 kilometreye çıkartıyoruz" diye konuştu.

PROTOKOL İLK TREN İLE YOLCULUK YAPTI

Adapazarı'ndan gelen ilk Ada Ekspresi tren i istasyonda durdu. Törene katılan protokol üyeleri, trene binerek İzmit istasyonuna kadar yolculuk etti.